Beşiktaş, U19 Takım'dan 3 oyuncuyu kadroya ekledi

Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.



Kadroya eklenen isimler Koray Yağcı, Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş oldu.



İşte o isimler;



Koray Yağcı (Forvet)

Berkay Vardar (Merkez Orta Saha)

Emirhan Delibaş (10 numara)



İşte resmi açıklama;



"Futbol A Takımımız, Süper Lig'in 7. haftasında, bugün saat 20.00'de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak. U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir."



