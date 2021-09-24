Beşiktaş, U19 Takım'dan 3 oyuncuyu kadroya ekledi

Beşiktaş'ta Altay maçı öncesi kötü haberler peş peşe geldi. Sakatlıkların ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, U19 Takım'dan 3 oyuncuyu kadroya ekledi
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24 Eylül 2021 12:51
Beşiktaş'ta 11 oyuncu Altay maçında olmayacak. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş, U19 takımından Altay maçının kadrosuna 3 futbolcu ekledi.

Kadroya eklenen isimler Koray Yağcı, Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş oldu.

İşte o isimler;

Koray Yağcı (Forvet)
Berkay Vardar (Merkez Orta Saha)
Emirhan Delibaş (10 numara)

İşte resmi açıklama;

"Futbol A Takımımız, Süper Lig'in 7. haftasında, bugün saat 20.00'de İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak. U-19 Akademi Takımımızın oyuncularından; Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar, siyah-beyazlılarımızın Altay maçı kamp kadrosuna dahil edilmiştir."


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