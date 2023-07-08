Beşiktaş transferi açıkladı

Gelecek sezon play-off yarışına girmek isteyen Beşiktaş, ABD'li basketbolcu Hammonds'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş transferi açıkladı
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08 Temmuz 2023 22:39
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı." denildi.

Geçen sezon Gaziantep Basketbol forması giyen Hammonds, ligde çıktığı 21 maçta 11,2 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı. ABD'li oyuncu FIBA Avrupa Kupası maçlarında ise 12,4 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,3 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.

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