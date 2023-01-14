Transfer çalışmalarına başlayan ve savunmanın merkezine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Portekiz Ligi takımlarından Braga'da forma giyen Vitor Tormena için önemli bir görüşme yaptı.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki stoper Vitor Tormena'nın temsilcisi İstanbul'a geldi.



Kısa bir süre önce Brezilyalı Tormena, Beşiktaş'a transfer olmak için kulübü Braga'ya rest çekti. Portekiz ekibi, bu gelişmenin ardından oyuncuyu iki haftadır kadroya almadı. Sonrasında savunma oyuncusunun temsilcisi, İstanbul'un yolunu tuttu.



Vitor Tormena'nın Beşiktaş'a gitme talebi sonrasında 6 milyon euroluk bonservis talebinde indirime giden Braga, 4,5 milyon euroya kadar düştü.



Beşiktaş, Vitor Tormena için 3 milyon euroluk bir teklif yaparken, görüşmelerde taraflar arasındaki fark 1,5 milyon euroya kadar düştü.



Braga ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Vitor Tormena, bu sezon Portekiz ekibinde 22 maçta sahaya çıkan Tormena, bir kez fileleri havalandırdı.





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