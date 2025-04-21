Beşiktaş'tan Vaclav Cerny'ye kanca!

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kanatlara mutlaka transfer istiyor. Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Vaclav Cerny.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
F.BAHÇE EŞLEŞMESİNDE DİKKATLARİ ÇEKMİŞTİ
Rangers'ta forma giyen Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi Wolfsburg'da. Kontratı 2027'de sona eriyor. Bonservis bedeli 9 milyon euro. Kartal, Alman ekibiyle pazarlıklara başlayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İskoç ekibi ile 47 maçta forma giyen Çek yıldız, 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
F.BAHÇE EŞLEŞMESİNDE DİKKATLARİ ÇEKMİŞTİ
Rangers'ta forma giyen Çek yıldız, Fenerbahçe maçlarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi Wolfsburg'da. Kontratı 2027'de sona eriyor. Bonservis bedeli 9 milyon euro. Kartal, Alman ekibiyle pazarlıklara başlayacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon İskoç ekibi ile 47 maçta forma giyen Çek yıldız, 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.