Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması!

Beşiktaş, Tyler Boyd dosyasının toplam 1 milyon 37 bin 525 Euro tutarında fesih tazminatı ödenerek kapatıldığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Tyler Boyd açıklaması!
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10 Temmuz 2024 18:39
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 18:59
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tyler Boyd, geçmiş dönem borçlarının ödenmemesinden dolayı siyah-beyazlı kulübü CAS'a şikayet etmişti.

Bu şikayetin ardından Beşiktaş'ın tazminat ödemesine karar verildi. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki futbolcuya tazminat ödendiğini ve dosyanın kapandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

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