Beşiktaş'tan paylaşım; 'Adalet herkese lazım'

"Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." ifadeleri hatırlatıldı ve "Adalet herkese lazım." denildi.



Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ifadeleri kullandı;



"Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz."







Adalet bir gün herkese lazım olacak!



"Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız."



𝟬𝟰.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟮

Josef de Souza



Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş… pic.twitter.com/popgAPjZqq



— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023