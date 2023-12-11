Beşiktaş'tan paylaşım; "Adalet herkese lazım"

Beşiktaş Kulübü, Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası Josef de Souza'nın sözlerini hatırlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan paylaşım; 'Adalet herkese lazım'
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11 Aralık 2023 23:35
Beşiktaş Kulübü, Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası Josef de Souza'nın sözlerini hatırlattı.

Kulüpten yapılan paylaşımda Josef de Souza'nın geçtiğimiz sezon Ankaragücü maçında yaşanan olaylardan sonra ceza almasıyla ilgili kullandığı, "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." ifadeleri hatırlatıldı ve "Adalet herkese lazım." denildi.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve şu ifadeleri kullandı;

"Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz."




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