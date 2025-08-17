Beşiktaş'tan kanada yıldız operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferinde yıldız bir oyuncunun transferini bitirmek istiyor.
Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Serdal Adalı'nın ilgilenildiğini açıkladığı Jadon Sancho transferinde oyuncunun kararını bekliyor. Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Sancho için Beşiktaş kiralık formülünü kullanmak istiyor. Oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle siyah-beyazlılar, transferi sponsor desteği ile tamamlamak istiyor.
CERNY HALA GÜNDEMDE
Beşiktaş'ta bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny transfer listesinin başındaki isimlerden. Serdal Adalı yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için Alman kulubü ile görüşmelere başladı.
CERNY TÜRKİYE'YE SICAK
Edinilen bilgilere göre Çek oyuncu, Türkiye'ye gelmeye olumlu bakıyor. Cerny'nin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
