17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
13:15
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Beşiktaş'tan kanada yıldız operasyonu

Beşiktaş, kanat transferinde en az 1 yıldız ismi Türkiye'ye getirmek istiyor.

calendar 17 Ağustos 2025 11:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat transferinde yıldız bir oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Serdal Adalı'nın ilgilenildiğini açıkladığı Jadon Sancho transferinde oyuncunun kararını bekliyor. Manchester United'tan ayrılmasına neredeyse kesin gözü ile bakılan Sancho için Beşiktaş kiralık formülünü kullanmak istiyor. Oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle siyah-beyazlılar, transferi sponsor desteği ile tamamlamak istiyor.

CERNY HALA GÜNDEMDE

Beşiktaş'ta bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny transfer listesinin başındaki isimlerden. Serdal Adalı yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için Alman kulubü ile görüşmelere başladı.

CERNY TÜRKİYE'YE SICAK

Edinilen bilgilere göre Çek oyuncu, Türkiye'ye gelmeye olumlu bakıyor. Cerny'nin transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
