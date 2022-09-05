Beşiktaş'tan Josef'e destek paylaşımı!

Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçtan sonra çıkan olaylarda kırmızı kart gören Josef de Souza için flaş bir paylaşım yaptı.

Abone Ol
Beşiktaş'tan Josef'e destek paylaşımı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Eylül 2022 01:34
Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından saha olayları yaşandı.

Sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırı girişiminde bulundu.

Siyah beyazlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmak isteyen taraftara Josef de Souza engel oldu.

Olay sonrası Josef, hakem Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Beşiktaş sosyal medya hesabından Brezilya oyuncusuna destek verdi. Siyah beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Savaşçı" ifadesini kullandı.

Siyah beyazlıların yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ