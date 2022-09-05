Beşiktaş'tan Josef'e destek paylaşımı!

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından saha olayları yaşandı.Sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırı girişiminde bulundu.Siyah beyazlı futbolcu Salih Uçan'a tekme atmak isteyen taraftara Josef de Souza engel oldu.Olay sonrası Josef, hakem Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.Beşiktaş sosyal medya hesabından Brezilya oyuncusuna destek verdi. Siyah beyazlılar yaptığı paylaşımda, "" ifadesini kullandı.Siyah beyazlıların yaptığı bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.