Beşiktaş'tan Immobile'ye transfer kolaylığı!

Beşiktaş'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı ve ilk dönemlerinde yüksek verim aldığı Ciro Immobile'ye erken ayrılık gözüküyor.



Son dönemdeki performansı yetersiz görülen ve Galatasaray derbisinde kadroya alınmayan Immobile için Çizme basınında Inter yazıldı.



İtalyan devinin sezon sonunda Mehdi Taremi'nin olası ayrılığı sonrası Immobile için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı siyah beyazlıların da bu transferde Inter'e kolaylık sağlayacağı bekleniyor.



KOLAYLIK SAĞLAYACAK



Lazio tarihine damga vurmuş İtalya'nın unutulmayan isimleri arasına giren İmmobile'nin de yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer "Ciro önemli bir futbolcu. Sezon sonuna kadar ondan en iyi şekilde yararlanacağız" diyerek yeni sezonda düşünülmüdeğinin sinyalini vermişti. İtalyan forvet de ilerleyen yaşı sebebiyle olası sezon sonu girişimini kariyerinin son transferi olarak değerlendiriyor. Beşiktaş'ın ayrılıkta Ciro İmmobile'ye kolaylık sağlaması bekleniyor.



