Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı!

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde TFF'ye yabancı hakem konusunda bir çağrı yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için TFF'ye çağrı!
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24 Mart 2025 16:30
Son güncelleme 24 Mart 2025 16:52
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. 

Siyah-Beyazlılar, yapılan açıklamada TFF'ye yabancı hakem konusunda çağrıda bulundu. 

İşte o açıklama: 

"Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamama yönünde bir karar vermeye hazırlandığına dair duyumlar almaktayız. Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF'nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez. Eğer hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiyse bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerekir. Aksi halde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez.

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu uzun zamandır futbol kamuoyunu meşgul ederken, konuyla ilgili hiçbir şekilde görüş bildirmeyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyelerine açık bir çağrıda bulunuyoruz;

Eğer yabancı hakem uygulaması gerçekten adaleti sağlamak için yapıldıysa Beşiktaş-Galatasaray derbisi de bundan ayrı tutulamaz.

Bir ay önce yabancı hakem kararının altına imza atan federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunuyoruz:

Adaletsizliğin altına imza atmayın!

Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz.

Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü"

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