Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde gol öncesi faul itirazı

Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında siyah-beyazlılar ikinci gole itirazlarda bulundu.



Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın golünden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığını belirttiler. Ancak maçın orta hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüştükten sonra golün geçerli olduğunu belirtti.



Siyah-beyazlı futbolcular uzun süre bu gole itiraz etti ancak karar değişmedi.





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