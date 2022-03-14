Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde gol öncesi faul itirazı

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın derbide attığı gole faul gerekçesiyle itiraz etti.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde gol öncesi faul itirazı
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14 Mart 2022 20:39
Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin ilk yarısında siyah-beyazlılar ikinci gole itirazlarda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular, Galatasaray'ın golünden önce Mustafa Muhammed'in Umut Meraş'a faul yaptığını belirttiler. Ancak maçın orta hakemi Attila Karaoğlan, VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüştükten sonra golün geçerli olduğunu belirtti.

Siyah-beyazlı futbolcular uzun süre bu gole itiraz etti ancak karar değişmedi.

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