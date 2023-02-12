Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürdürüyor.



Kadrosunu Abuobakar, Amir Hadziahmetoviç, Onur Bulut ve Omar Colley'i alarak güçlendiren siyah-beyazlılar; TFF'nin önceki gün açıkladığı "Ligden çekilen takımların yabancı oyuncuları için +1 kuralı uygulanacak" kararının ardından harekete geçti. Hatayspor gibi Süper Lig'den çekilen G.Antep yönetimi de sözleşmesi devam eden oyuncularını sezon sonuna kadar başka takımlara kiralık olarak gidebilmelerine imkan sağlama kararı aldı.



YARIM SEZONLUK



Bunun üzerine takımın önemli oyuncularından 26 yaşındaki santrfor Joao Figueiredo'nun Beşiktaş'la görüşmelere başladığı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin, Gaziantep'e oyuncunun sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giymesine karşılık bir sezonluk tüm alacaklarını karşılama sözü verdiği belirtildi.



G.Antep kulübü ve oyuncu bu teklifi kabul ederse Joao Figueiredo sadece sezon sonuna kadar Beşiktaş formasını giyecek ve ardından önümüzdeki sezon yeniden Gaziantep'e geri dönecek.



KANAT DA OYNUYOR



Beşiktaş'ın renklerine katmak istediği Joao Figueiredo'nun asıl mevkii forvet. Ancak Brezilyalı oyuncu aynı zamanda sağ ve sol kanat böğlerinde de görev yapabiliyor. Kanatlarını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların bu nedenle 26 yaşındaki oyuncuyu ısrarla istediği ifade edildi.



Profesyonel kulüp kariyerinde 175 resmi maçta görev yapan Figueiredo, bu periyotta rakip fileleri 57 kez havalandırırken, 19 da asist yaptı ve toplamda 76 gole direkt olarak katkıda bulundu.



