Beşiktaş'tan emlak operasyonu!

Beşiktaş yönetiminin canını sıkan bir diğer konu kulübün gayrimenkullerinin durumu...
Başkan Hasan Arat, divan kurulu toplantısında, "Beşiktaş'a çökmüşler" şeklinde tanımladığı sorunları çözmek için ilk adımları attı. Yönetim hem hukuksal hem de bürokratik engelleri aşmaya çalışıyor.
İlk hedef Dikilitaş'taki 15 dönümlük arazi... Bu alan, gelir getirecek şekilde yeniden planlanacak.
KİRA RAKAMLARI ÇOK DÜŞÜK
Yönetim, komik kira rakamlarını da düzeltmek için adımlar atacak. Edinilen bilgilere göre Akatlar'daki spor merkezi, 2030'a kadar 86 bin TL'ye kiraya verilmiş.
Aynı bölgedeki halı saha ise 40 bin TL kiralanmış durumda. Pendik'teki tesislerin sadece 35 bin TL'ye kiralandığı, Fulya'daki gece kulübünden aylık 30 bin TL alındığı, yine aynı bölgede 930 araçlık otoparkın ise 132 bin TL'ye kiraya verildiği belirlendi.
Başkan Hasan Arat, divan kurulu toplantısında, "Beşiktaş'a çökmüşler" şeklinde tanımladığı sorunları çözmek için ilk adımları attı. Yönetim hem hukuksal hem de bürokratik engelleri aşmaya çalışıyor.
İlk hedef Dikilitaş'taki 15 dönümlük arazi... Bu alan, gelir getirecek şekilde yeniden planlanacak.
KİRA RAKAMLARI ÇOK DÜŞÜK
Yönetim, komik kira rakamlarını da düzeltmek için adımlar atacak. Edinilen bilgilere göre Akatlar'daki spor merkezi, 2030'a kadar 86 bin TL'ye kiraya verilmiş.
Aynı bölgedeki halı saha ise 40 bin TL kiralanmış durumda. Pendik'teki tesislerin sadece 35 bin TL'ye kiralandığı, Fulya'daki gece kulübünden aylık 30 bin TL alındığı, yine aynı bölgede 930 araçlık otoparkın ise 132 bin TL'ye kiraya verildiği belirlendi.