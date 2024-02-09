Beşiktaş'ta zaferin şifresi Santos!

Beşiktaş'ta bitmek bilmeyen kâbuslar kupada sona erdi. Her kulvarda fiyasko yaşayan Siyah-Beyazlılar, Avrupa anahtarı olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda taraftarını mutlu etti, 'yola devam' dedi.
Moraller yerine geldi
2 güzel golle kritik maçta öne geçmeyi başaran, zorlu deplasmanda tek maç eleme usülüne göre oynanan mücadeleden zaferle ayrılan Beşiktaş moral depoladı.
Gecenin kaderini değiştirdi
Kâbus gibi geçen ilk yarının sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan iki erken hamle geldi. İlk yarının aksayan tarafı sol kanattaki iki oyuncusunu da ikinci yarıya çıkarmayan Portekizli teknik adam, Emrecan ve Muleka hamleleriyle gecenin kaderini değiştirdi. Antalyaspor'un sol kenardan yaptığı hücumların önünü kesen başarılı hoca, Muleka'nın hücum hattındaki etkinliğiyle de oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Gollerin de yine Muleka'dan gelmesi doğrudan Fernando Santos'un kritik hamlesinin önemini bir kez daha artırdı.
Kupayı çok istiyor
Her fırsatta Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve yola devam etmek istediklerini vurgulayan başarılı çalıştırıcı, maç sonunda ise büyük sevinç yaşadı. Çeyrek finalin mutluluğunu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarla yaşayan Santos, aynı reaksiyonu lig maçlarında da göstermek istediklerini vurguladı.
Moraller yerine geldi
2 güzel golle kritik maçta öne geçmeyi başaran, zorlu deplasmanda tek maç eleme usülüne göre oynanan mücadeleden zaferle ayrılan Beşiktaş moral depoladı.
Gecenin kaderini değiştirdi
Kâbus gibi geçen ilk yarının sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'tan iki erken hamle geldi. İlk yarının aksayan tarafı sol kanattaki iki oyuncusunu da ikinci yarıya çıkarmayan Portekizli teknik adam, Emrecan ve Muleka hamleleriyle gecenin kaderini değiştirdi. Antalyaspor'un sol kenardan yaptığı hücumların önünü kesen başarılı hoca, Muleka'nın hücum hattındaki etkinliğiyle de oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Gollerin de yine Muleka'dan gelmesi doğrudan Fernando Santos'un kritik hamlesinin önemini bir kez daha artırdı.
Kupayı çok istiyor
Her fırsatta Türkiye Kupası'nı önemsediklerini ve yola devam etmek istediklerini vurgulayan başarılı çalıştırıcı, maç sonunda ise büyük sevinç yaşadı. Çeyrek finalin mutluluğunu deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarla yaşayan Santos, aynı reaksiyonu lig maçlarında da göstermek istediklerini vurguladı.