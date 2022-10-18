WEGHORST İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'tan kötü bir haber geldi. Hollandalı golcü sakatlığı sebebiyle takımdan 2 hafta uzak kalacak.Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, bu sezon ilk kez takımdan uzak kalacak. Hollandalı yıldız, geride kalan haftalarda 3 gol 4 asistlik performans sergilemişti.Öte yandan Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarını kaçıracak olan Weghorst'un 5 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.