Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un derbi hedefi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, iki hafta forma giyemeyecek. Golcü oyuncunun Galatasaray derbisindeki durumu merak konusu oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un derbi hedefi
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18 Ekim 2022 09:00
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'a Hollandalı golcüsü Wout Weghorst'tan kötü bir haber geldi. Hollandalı golcü sakatlığı sebebiyle takımdan 2 hafta uzak kalacak.

WEGHORST İLK KEZ MAÇ KAÇIRACAK

Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, bu sezon ilk kez takımdan uzak kalacak. Hollandalı yıldız, geride kalan haftalarda 3 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Öte yandan Hatayspor ve Ümraniyespor maçlarını kaçıracak olan Weghorst'un 5 Kasım'da Galatasaray ile oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor. 

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