Beşiktaş, pazar akşamı saat 20.00'da deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un imha planı dikkat çekiyor.



GIO'NUN İMHA PLANI





Deneyimli hoca, zorlu Trabzonspor deplasmanına baskıyla başlayacak. Toplu hücum ve savunmayı takımına yerleştirmeye çalışan Gio'nun, en büyük planı ise ilk 20 dakikada gol bulup Fırtına'nın dengesini bozmak.





PAULISTA - FELIX İKİLİSİNİN İLK BÜYÜK MAÇI



Paulista-Uduokhai stoper ikilisi ilk büyük maç tecrübesini Trabzonspor deplasmanında yaşayacak. Sivasspor karşısında yan yana oynayan ikili rakibin oyun tarzı nedeniyle zorlanmamıştı. Ancak Bordo-Mavililer, Şenol Güneş idaresinde sahaya hücum felsefesiyle çıkacak. Bu iki oyuncunun performansı da büyük önem arz ediyor.



KARTAL SERİ PEŞİNDE



Kartal, bu kilit değişikliklerle galibiyet serisini sürdürme peşinde. Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor deplasmanına üst üste 4. galibiyetini hedefleyerek çıkacak. Van Bronckhorst, Galatasaray'a karşı kazanılan Süper Kupa ve Süper Lig'deki galibiyetlerle dikkat çekti. Şimdi ise hedef, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddialı bir şekilde yoluna devam etmek.







