Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya forma şansı!

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın sakatlığının ardından Tayyip Talha Sanuç stoper rotasyonuna girecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'ya forma şansı!
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26 Ağustos 2024 11:37
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 11:42
Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın şok sakatlığının ardından gözden düşen Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.

Giovanni Van Bronckhorst'un genç oyuncu ile konuşarak, kendisini fiziksel ve mental olarak hazırlaması gerektiğini iletti.

Tayyip Talha, Beşiktaş'a geldiğinden beri 31 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
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