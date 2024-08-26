Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın şok sakatlığının ardından gözden düşen Tayyip Talha Sanuç, yeniden rotasyona girecek.
Giovanni Van Bronckhorst'un genç oyuncu ile konuşarak, kendisini fiziksel ve mental olarak hazırlaması gerektiğini iletti.
Tayyip Talha, Beşiktaş'a geldiğinden beri 31 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
Giovanni Van Bronckhorst'un genç oyuncu ile konuşarak, kendisini fiziksel ve mental olarak hazırlaması gerektiğini iletti.
Tayyip Talha, Beşiktaş'a geldiğinden beri 31 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
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