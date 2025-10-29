Beşiktaş'ta tartışılan adam: Tammy Abraham

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın form grafiği tartışma yaratıyor.
Siyah-beyazlıların İngiliz forveti, son haftalarda istikrarsız bir görüntü sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Gençlerbirliği maçında skor katkısı yapamayan Abraham, Konyaspor karşısında kaleci Deniz'in hatasından faydalanarak ağları sarsmıştı. Ancak 28 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa karşılaşmasındaki etkisiz oyunu nedeniyle spor otoritelerinden yoğun eleştiri aldı.
Penaltı atışını değerlendiremeyen ve hücum bölgesinde etkisiz kalan Abraham, Kasımpaşa kalecisi Gianniotis'e nişanladığı penaltı sonrasında moral kaybı yaşadı. Maç boyunca yalnızca iki isabetli şut çekebilen İngiliz forvet, Beşiktaş taraftarının sabrını zorluyor.
