Süper Lig'e yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile harika başlayan, Avrupa Ligi'ne kalmayı başaran Beşiktaş'ı, Sivaspor karşılaşmasında da taraftarları yalnız bırakmadı.
Tüpraş Stadı'nda bazı bölümlerde yer yer boşluklar olsa da tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı futbolseverler, her zaman olduğu gibi takımlarına müthiş bir destek verdi.
12.ADAM
Daha ilk dakikadan tezahüratlara başlayan Beşiktaş seyircisi, yine 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan Kara Kartal'ın taraftarları, Sivas galibiyeti sonrası da büyük bir sevinç yaşadı. Tribünler, ligde 3'te 3 yapan oyuncularıyla birlikte 3 puanı doyasıya kutladılar.
Tüpraş Stadı'nda bazı bölümlerde yer yer boşluklar olsa da tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı futbolseverler, her zaman olduğu gibi takımlarına müthiş bir destek verdi.
12.ADAM
Daha ilk dakikadan tezahüratlara başlayan Beşiktaş seyircisi, yine 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan Kara Kartal'ın taraftarları, Sivas galibiyeti sonrası da büyük bir sevinç yaşadı. Tribünler, ligde 3'te 3 yapan oyuncularıyla birlikte 3 puanı doyasıya kutladılar.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU