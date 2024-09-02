Beşiktaş'ta taraftar şov!

Beşiktaş taraftarı, Sivasspor galibiyetinde takıma 12. Adam olarak büyük destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta taraftar şov!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2024 09:51
Süper Lig'e yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile harika başlayan, Avrupa Ligi'ne kalmayı başaran Beşiktaş'ı, Sivaspor karşılaşmasında da taraftarları yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda bazı bölümlerde yer yer boşluklar olsa da tribünleri dolduran Siyah-Beyazlı futbolseverler, her zaman olduğu gibi takımlarına müthiş bir destek verdi.

12.ADAM

Daha ilk dakikadan tezahüratlara başlayan Beşiktaş seyircisi, yine 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdi. 90 dakika boyunca hiç susmayan Kara Kartal'ın taraftarları, Sivas galibiyeti sonrası da büyük bir sevinç yaşadı. Tribünler, ligde 3'te 3 yapan oyuncularıyla birlikte 3 puanı doyasıya kutladılar.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery