Beşiktaş'ta sezon sonu faturası: 7 milyon euro!

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla kadroya katılan iki isim için Beşiktaş'ın kasasından toplam 7 milyon Euro çıkacak.



Siyah beyazlılar, Bundesliga temsilcisi Augsburg'dan kiralanan Felix Uduokhai için 5 milyon Euro ödeyerek Alman savunmacıyı bonservisiyle kadrosuna katmak zorunda kalacak.



Bu sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Uduokhai, 13 maç kaçırdı ve 31 karşılaşmada toplam 2710 dakika süre aldı. Tecrübeli stoper gol ya da asist katkısı veremezken, performansı tartışma konusu oldu.



BİR DİĞER İSİM JOAO MARIO



Bir diğer zorunlu transfer ise Joao Mario. Benfica'dan kiralanan Portekizli futbolcu için Beşiktaş 2 milyon Euro ödeme yapacak.



İlk haftalarda beklentilerin gerisinde kalan Mario, teknik direktörlük koltuğuna Solskjaer'in oturmasıyla birlikte çıkışa geçti.



PERFORMANSI



Siyah-beyazlı forma ile 32 maça çıkan deneyimli isim, 4 gol ve 4 asistle skora katkı sağladı.



