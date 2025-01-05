Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz
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05 Ocak 2025 18:30
Son güncelleme 05 Ocak 2025 18:38
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı Sergen Yalçın ile görüştü.

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

Sergen Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak.

Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacak.

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