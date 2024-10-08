Beşiktaş'ta Semih gerçeği: Neden oynamıyor?

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un üst üste 7. maçta yedek soyundurduğu Semih Kılıçsoy'a Gaziantep FK deplasmanında hiç süre vermemesi büyük tepki topladı.
GIO'YA ELEŞTİRİ
Ciro Immobile'yi 67. dakikada oyundan alırken Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya süren Hollandalı çalıştırıcı, Semih'e şans tanımaması nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Van Bronckhorst'un Semih'le ilgili bu tutumu taraftarların yanı sıra siyah-beyazlı yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı. Beşiktaş'ın 90+5'te yediği şok golle 2 puan kaybetmesi Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin dozunu daha da artırdı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.
Buna göre Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı. Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.
Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi. Van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.
MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından Semih Kılıçsoy için gelen sorunun ardından, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." demişti.
GIO'YA ELEŞTİRİ
Ciro Immobile'yi 67. dakikada oyundan alırken Mustafa Hekimoğlu'nu sahaya süren Hollandalı çalıştırıcı, Semih'e şans tanımaması nedeniyle bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Van Bronckhorst'un Semih'le ilgili bu tutumu taraftarların yanı sıra siyah-beyazlı yöneticileri de şaşkınlığa uğrattı. Beşiktaş'ın 90+5'te yediği şok golle 2 puan kaybetmesi Hollandalı teknik adama yönelik eleştirilerin dozunu daha da artırdı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Giovanni van Bronckhorst'un, güncel bonservis değeri 15 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de forma vermemesinin perde arkasındaki bazı gerçekler ortaya çıktı.
Buna göre Hollandalı teknik adamın, Semih'in antrenman temposundan yeterince memnun olmadığı aktarıldı. Genç golcünün taktik ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maçlarda Van Bronckhorst'un isteklerini tam olarak yerine getiremediği de vurgulandı.
Bu arada siyah-beyazlı hocanın, Semih'le ilgili bir önyargısının bulanmadığı ifade edildi. Van Bronckhorst'un tam aksine çok beğendiği golcü oyuncuya eksiklerini giderdikten sonra düzenli forma şansı vermenin hesaplarını yaptığı kaydedildi.
MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK maçının ardından Semih Kılıçsoy için gelen sorunun ardından, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." demişti.