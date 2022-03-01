Beşiktaş'ta sakatlık! Gerilme ve ödem...

Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Josef de Souza'nın son durumu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sakatlık! Gerilme ve ödem...
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01 Mart 2022 19:10
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta karşılaşmada sakatlık yaşayan Josef de Souza'nın son durumu açıklandı.

Brezilyalı futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığı aktarıldı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı müsabaka sonrasında sol uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, sporcumuzun sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

KAYSERİSPOR'A KARŞI YOK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan Yukatel Kayserispor maçında forma giyemeyeceği aktarılan tecrübeli futbolcunun Süper Lig'in 28. haftasındaki Başakşehir maçına ise yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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