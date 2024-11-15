Beşiktaş'ta rota İtalya: Chukwueze

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Samuel Chukwueze'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta rota İtalya: Chukwueze
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15 Kasım 2024 09:12
Kış transfer dönemi için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

Siyah beyazlı takım, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Samuel Chukwueze'yi istiyor.

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25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Çizme ekibine mutsuz olduğu öğrenildi. Kırmızı-Siyahlı takımın ise Nijeryalı oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

21.1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Ayrıca Samuel Chukwueze için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'un da devrede olduğu öğrenildi. Samuel Chukwueze'nin ise henüz geleceği hakkında kararını vermediği bildirildi.

Bu sezon 13 maçta sahne alan 25 yaşındaki futbolcu, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, sezon başında Villarreal'den, 21.1 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.  

 
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