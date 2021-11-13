Beşiktaş'ta Rosier'in alternatifi Bünyamin Balcı

Sol bekte Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala ile beraber üç alternatifi bulunan Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier'in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bir süredir çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarına aldı.



Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun transferinin uygun bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirilmesi planlanıyor.



NECİP'İ OYNATIYORDU



Rosier'in yerine alternatif bulmakta çok zorlanan ve bu bölgede Necip Uysal'ı oynatmak zorunda kalan Teknik Direktör Sergen Yalçın da bu transfer için oldukça ısrarcı. Bünyamin Balcı'nın hem genç hem de hücum özelliği yüksek bir sağ bek olmasından dolayı transferi onaylayan tecrübeli çalıştırıcı ocak ayında genç oyuncunun takıma katılmasını bekliyor.



Transfer için adı Galatasaray'la da anılan Bünyamin Balcı'nın Beşiktaş forması giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.





















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