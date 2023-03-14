Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu

Beşiktaş'ta sezon başı West Ham United kulübünden kiralanan Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu. Satın alma opsiyonu 25 maça çıkması halinde devreye girecek olan oyuncu için tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku'nun geleceği belli oldu
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14 Mart 2023 09:28
Arthur Masuaku
Arthur Masuaku
Beşiktaş
Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş Yönetimi, Arthur Masuaku konusunda fikrini değiştirdi.

Tecrübeli oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu etkili futbol sonrası, teknik heyet ve yönetim, oyuncunun zorunlu satın alma maddesinin kullanılması kararına vardı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiralanan Masuaku'nun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyor...

3 MAÇ KALDI

Kara Kartal'da 22 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Masuaku, 3 mücadeleye daha 11'de çıkarsa rakam 25'e ulaşacak ve kontratındaki satın alma maddesi devreye girecek. Kartal, anlaşma gereği West Ham'a 2.2 milyon euro bonservis ödeyip 29 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak. 

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