Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş Yönetimi, Arthur Masuaku konusunda fikrini değiştirdi.



Tecrübeli oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu etkili futbol sonrası, teknik heyet ve yönetim, oyuncunun zorunlu satın alma maddesinin kullanılması kararına vardı.



Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiralanan Masuaku'nun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyor...



3 MAÇ KALDI



Kara Kartal'da 22 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Masuaku, 3 mücadeleye daha 11'de çıkarsa rakam 25'e ulaşacak ve kontratındaki satın alma maddesi devreye girecek. Kartal, anlaşma gereği West Ham'a 2.2 milyon euro bonservis ödeyip 29 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak.



