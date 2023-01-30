Beşiktaş'ta liderlik hesapları! İlginç tesadüf

Süper Lig'de lider Galatasaray, 28 Ekim'de Karagümrük deplasmanıyla başladığı maratonda; Beşiktaş, Başakşehir (d), İstanbulspor, Sivasspor (d), Ankaragücü, Fenerbahçe (d), Hatayspor ve Antalyaspor'u yenip 8'i İstanbul'da 1'i Sivas'taki 9 maçta 27 puan toplamış ve zirvede farkı açmıştı.
Kartal da Aslan'ı ligin en tepesine taşıyan fikstürün hemen hemen benzerine yarın itibarıyla başlayacak. Beşiktaş, sıradaki 8 lig maçının 7'sini İstanbul'da oynayacak. Ve bu 7 rakip, Sarı- Kırmızılılar'ın kayıpsız geçtiği takımlar arasında yer alıyor.
Hedef, seriye devam Adana Demir, Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve son olarak da Adana Demirspor'u yenerek 5 maçlık seri yakalayan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, kazanmaya devam edip 8 maçlık periyodun sonunda ligin zirvesini ele geçirmeyi planlıyor.
Bu periyotta Beşiktaş, Karagümrük (d), Sivasspor (d), Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir (d), İstanbulspor, Fenerbahçe (d) ve Giresunspor'la oynayacak.
Kartal da Aslan'ı ligin en tepesine taşıyan fikstürün hemen hemen benzerine yarın itibarıyla başlayacak. Beşiktaş, sıradaki 8 lig maçının 7'sini İstanbul'da oynayacak. Ve bu 7 rakip, Sarı- Kırmızılılar'ın kayıpsız geçtiği takımlar arasında yer alıyor.
Hedef, seriye devam Adana Demir, Kasımpaşa, Konya, Kayseri ve son olarak da Adana Demirspor'u yenerek 5 maçlık seri yakalayan Kara Kartal'da teknik direktör Şenol Güneş, kazanmaya devam edip 8 maçlık periyodun sonunda ligin zirvesini ele geçirmeyi planlıyor.
Bu periyotta Beşiktaş, Karagümrük (d), Sivasspor (d), Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir (d), İstanbulspor, Fenerbahçe (d) ve Giresunspor'la oynayacak.