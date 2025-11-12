Beşiktaş'ta Jurasek defteri kapanıyor!

Devre arası transfer dönemine yaklaşılırken Beşiktaş'ta gönderilecek isimler de belli olmaya başladı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda yer vermek istemediği David Jurasek, listenin başında yer alıyor.



KENDİSİNE KULÜP BULMASI İSTENECEK



Yönetimin de onay vermesi halinde Jurasek'ten kendisine kulüp bulması istenecek.



DEVRE ARASINDA TAKVİYE



Buarada Rıdvan Yılmaz'ın da performansı yeterli bulunmadı. Beşiktaş, devre arasında yeni bir sol bek transferi için temaslara start verecek.



