Devre arası transfer dönemine yaklaşılırken Beşiktaş'ta gönderilecek isimler de belli olmaya başladı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda yer vermek istemediği David Jurasek, listenin başında yer alıyor.
KENDİSİNE KULÜP BULMASI İSTENECEK
Yönetimin de onay vermesi halinde Jurasek'ten kendisine kulüp bulması istenecek.
DEVRE ARASINDA TAKVİYE
Buarada Rıdvan Yılmaz'ın da performansı yeterli bulunmadı. Beşiktaş, devre arasında yeni bir sol bek transferi için temaslara start verecek.
Beşiktaş'ta Jurasek defteri kapanıyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Çek sol bek Jurasek ile yolların ayrılması planlanıyor.
Beşiktaş
