Beşiktaş'ta Jurasek defteri kapanıyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Çek sol bek Jurasek ile yolların ayrılması planlanıyor.

calendar 12 Kasım 2025 11:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Devre arası transfer dönemine yaklaşılırken Beşiktaş'ta gönderilecek isimler de belli olmaya başladı. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadroda yer vermek istemediği David Jurasek, listenin başında yer alıyor.

KENDİSİNE KULÜP BULMASI İSTENECEK

Yönetimin de onay vermesi halinde Jurasek'ten kendisine kulüp bulması istenecek.

DEVRE ARASINDA TAKVİYE

Buarada Rıdvan Yılmaz'ın da performansı yeterli bulunmadı. Beşiktaş, devre arasında yeni bir sol bek transferi için temaslara start verecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
