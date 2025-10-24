23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Beşiktaş'ta hedef Yusuf Sarı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, değişim sürecinin ilk adımını attı. Deneyimli hoca, yönetime Başakşehir'in hızlı kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın transfer edilmesini önerdi. Yönetim, devre arası için takas formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor.

24 Ekim 2025 09:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hedef Yusuf Sarı




Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada "Sorunların farkındayız, zamanla her şey düzelecek" diyerek değişim sinyali vermişti.
 
Tecrübeli çalıştırıcının, bu açıklamanın ardından yönetimden ilk transfer talebini ilettiği öğrenildi.
 
Yalçın'ın isteği doğrultusunda Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'in milli kanat oyuncusu Yusuf Sarı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın yönetime, "Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynayabiliyor. Şu anda alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu" şeklinde rapor sunduğu belirtildi.
 
Beşiktaş yönetimi ise devre arası transfer döneminde 26 yaşındaki yıldız futbolcu için resmi temasları başlatacak. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, transferin gerçekleşmesi adına takas formülü masada.
 
Siyah-Beyazlı yönetim, hem kadro dengesini güçlendirmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak amacıyla Yusuf Sarı transferine öncelik verecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
