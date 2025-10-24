Beşiktaş'ta hedef Yusuf Sarı

"Sorunların farkındayız, zamanla her şey düzelecek" diyerek değişim sinyali vermişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamadadiyerek değişim sinyali vermişti.

Tecrübeli çalıştırıcının, bu açıklamanın ardından yönetimden ilk transfer talebini ilettiği öğrenildi.

Yalçın'ın isteği doğrultusunda Siyah-Beyazlılar, Başakşehir'in milli kanat oyuncusu Yusuf Sarı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adamın yönetime, "Çok beğendiğim bir oyuncu. İki kanatta da oynayabiliyor. Şu anda alabileceğimiz en iyi yerli futbolcu" şeklinde rapor sunduğu belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise devre arası transfer döneminde 26 yaşındaki yıldız futbolcu için resmi temasları başlatacak. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre, transferin gerçekleşmesi adına takas formülü masada.

Siyah-Beyazlı yönetim, hem kadro dengesini güçlendirmek hem de yerli rotasyonuna kalite katmak amacıyla Yusuf Sarı transferine öncelik verecek.