Beşiktaş'ta Hasan Arat'a ihraç talebi!

Beşiktaş'ta 1 Mart Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulu Toplantısı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.
Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
Hasan Arat'ın, kulübün 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına da katılması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.
Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.
Hasan Arat'ın, kulübün 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına da katılması beklenmiyor.
Beşiktaş'ın Aralık 2023'teki olağanüstü kongresinde başkanlık görevine seçilen Hasan Arat, yaklaşık bir yıllık görev süresinin ardından 29 Kasım 2024'te başkanlık görevini bırakmıştı.