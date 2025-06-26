Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını hızla sürdürürken golcü arayışlarına da tam gaz devam ediyor.
İtalyan basını, Beşiktaş'ın golcü transferinde önceliğinin Patrik Schick olduğunu duyurdu.
SCHICK AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
Alman ekibi Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Çek golcü, düşük maaşı nedeniyle transfere sıcak bakıyor. Ancak piyasa değeri 27 milyon euro olan golcünün bonservis bedeli düşündürüyor.
PERFORMANSI
Tecrübeli golcü, bu sezon Leverkusen'de tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 27 gol atarken, 1 de asist yaptı. Schick'in, Alman ekibiyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor.
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Beşiktaş'ta golcü önceliği iddiası: Patrik Schick
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, golcü transferinde önceliği Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick'e verdi
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Beşiktaş
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