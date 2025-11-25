24 Kasım
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tesellisi

Beşiktaş'ta kaleyi devralan Ersin Destanoğlu yükselen performansıyla takımına önemli katkı sağlayarak son maçlarda güven veren isim oldu.

25 Kasım 2025 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu tesellisi
Bu sezon inişli-çıkışlı grafik çizerek taraftarlarını kahreden Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun her geçen gün yükselen performansı teselli oldu.

Bahis soruşturmasına ismi karıştığı zor günler yaşayan ancak daha sonra tedbiri kaldırılan 24 yaşındaki eldiven, Samsunspor karşısında kalesine adeta duvar ördü. Ceza sahası içinde atılan 4 şutta gole izin vermeyen siyah-beyazlı oyuncu, toplam 5 kurtarışla maçı tamamladı.

NET POZİSYONU ÖNLEDİ


82. dakikada konuk ekipten Polat Yaldır'ın şutunda ayaklarıyla golü önleyen Ersin Destanoğlu, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı. Deneyimli kaleci, Sofascore verilerine göre 8 puan alarak sahanın en iyi oyuncusu oldu. Mert Günok'un hatalı goller yemesinin ardından Konyaspor maçıyla kaleyi devralan Ersin;

Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor müsabakalarında ilk 11'de sahaya çıktı

"DAHA İYİYE GİDİYORUM"

Ersin Destanoğlu her geçen hafta performansını artırdığını söyledi. Beşiktaşlı oyuncu, "İki-üç yıldır düzenli oynamıyordum. Üst üste 5 karşılaşmada oynadım. Maç maç daha iyi olacağımı düşünüyorum.

Elimden geleni yapıyorum. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Puan kaybı için üzgünüz" dedi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
