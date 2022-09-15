Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pazarlığı!

Beşiktaş'ın kaleci Ersin Destanoğlu'na yaptığı sözleşme teklifi belli oldu. Genç kaleci ile kulübün önerisi arasında fark bulunuyor. İşte gelişmeler...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu pazarlığı!
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15 Eylül 2022 10:10
Beşiktaş'ta son maçlarda kaleyi Emre Bilgin'e kaptıran ve siyah-beyazlı yöneticilerle yeni sözleşme görüşmelerine devam eden Ersin Destanoğlu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Genç kalecinin Beşiktaş'tan istediği tutar belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN ERSİN'E TEKLİFİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki eldivenin kontratını 3 yıl daha uzatarak bu sezon dahil olmak üzere toplam 4 sezona revize etmek isteyen Beşiktaş'ın önerisi 500 bin euro oldu. İki yıl önce kazanılan şampiyonluklardan sonra hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu ile 5 yılığına el sıkışılmıştı. Ancak geçtiğimiz sezon bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle eski kontrat üzerinden anlaşma devam etti.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN BEKLENTİSİ

Bu durum Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz gibi Ersin Destanoğlu'nun da sözleşmesinin son senesine girmesine sebebiyet verdi. Gelinen noktada 21 yaşındaki kalecinin isteği, yıllık 1 milyon euro oldu. Görüşmelerde iki katı fark oluşurken tarafların anlaşma sağlayabilmesi için karşılıklı adımların atılması gerekiyor. 

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