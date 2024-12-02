Beşiktaş'ta derbi alarmı!

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson, Fenerbahçe derbisi öncesi kart sınırında yer alıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta derbi alarmı!
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02 Aralık 2024 08:34
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi devralan Serdar Topraktepe, 4 isimle görüşerek kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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