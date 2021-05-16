Beşiktaş'ta büyük sevinç: 'Harika bir duygu'

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Welinton, maçın ardından konuştu.



Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Rosier, "Harika bir duygu. Kendim için, takım için, ailem için çok güzel. Tek söyleyebileceğim bu." dedi.



Çok mutlu olduklarını dile getiren Welinton ise "Çok duygusal anlar, şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Beşiktaş ailesine bu şampiyonluğu armağan ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



