Beşiktaş'ta büyük sevinç: "Harika bir duygu"

Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Welinton, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta büyük sevinç: 'Harika bir duygu'
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16 Mayıs 2021 00:12
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Welinton, maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Rosier, "Harika bir duygu. Kendim için, takım için, ailem için çok güzel. Tek söyleyebileceğim bu." dedi.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Welinton ise "Çok duygusal anlar, şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Beşiktaş ailesine bu şampiyonluğu armağan ettiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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