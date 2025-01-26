Beşiktaş'ta Almanya'dan iki genç isim gündemde!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, scout ekibi ve teknik direktör Solskjaer'in dahil olduğu transfer sürecinde her şey Antalyaspor maçının ardından netlik kazanacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Almanya'dan iki genç isim gündemde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2025 12:04
Son güncelleme 26 Ocak 2025 12:06
Beşiktaş, devam eden ara transferde kadrosuna öncelikli olarak sol kanat ve sol bek takviyeleri yapacak.

Siyah-beyazlı kulübün yeni scout ekibi, Avrupa'nın 5 büyük liginde yaptığı gözlemler sonucu, oyuncu listesini hazırlayıp yönetime ve teknik heyete sundu.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat yürüttüğü sürece, başka bir yönetici dahil değil. Adalı'nın gözlemcilerin çalışmaları doğrultusunda hareket ettiği, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de kendisine bildirilen isimleri ekibiyle birlikte incelediği kaydedildi.

Norveçli teknik adamın öncelikle Antalyaspor maçını düşündüğü, karşılaşmanın hemen ardından istediği futbolcuları yönetime bildireceği ifade edildi.

GENÇLERE YAKIN TAKİP

Deneyimli hocanın kararı sonrası transfer çalışmalarında vites artıracak olan Beşiktaş'ta genç ve gelecek vaat eden oyuncuların listede olduğu bildirildi. Bu isimlerden ikisi Almanya'dan.

DURANVILLE VE SCHERHANT

Borussia Dortmund'dan Julien Duranville ve Hertha Berlin'den Derry Scherhant siyah-beyazlı gözlemciler tarafından yakın takibe alındı. 18 yaşındaki Duranville, bu sezon 10 maçta 375 dakika sahada kalırken 1 gol, 1 asist kaydetti.



22 yaşındaki Scherhant ise Hertha Berlin ile Bundesliga 2'de 22 karşılaşmada 8 gol, 3 asistle dikkat çekti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery