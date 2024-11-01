Beşiktaş'ta Adama Traore planı!

İngiltere Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından biri olan Adama Traore, ara

döneminde kendisini Trendyol Süper Lig'de bulabilir. Bu sezon Fulham'ın Manchester City ile oynadığı maçta performansıyla ve hızıyla bir kez daha gündeme gelen yıldız futbolcu, ocak ayında İstanbul devine imza atabilir.





Trendyol Süper Lig'de aldığı

yenilgisine rağmen şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdüren

, ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine şimdiden birçok isim gelmeye başladı.





İngiliz basınına göre yönetim, Premier Lig takımlarından Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore için çalışma başlattı.

'ın Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusunu ara transferde kadrosuna katmak istediği belirtildi.



RIVER PLATE'DEN İKİ OYUNCU RADARDA



Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Stoper ve kanat hamleleri planlayan yönetim, 2 ismi radarına aldı. Arjantin basınına göre Beşiktaş, River Plate'in 30 yaşındaki stoperi Paulo Diaz ile ilgileniyor.



Beşiktaş'ın kanat transferi konusunda da Arjantin'den yeni bir hedefi var. Siyah-Beyazlılar'ın yine River Plate'in 23 yaşındaki sağ kanadı Pablo Solari 'yi hedefleri arasına eklediği belirtiliyor.







