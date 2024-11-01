Beşiktaş'ta Adama Traore planı!

Beşiktaş, Fulham forması giyen kanat oyuncusu Adama Traore ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Adama Traore planı!
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01 Kasım 2024 09:33
Son güncelleme 01 Kasım 2024 09:34
Beşiktaş'ın geçen sezon Premier Lig'de dikkat çeken Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore için harekete geçeceği iddia edildi. Yıldız futbolcu, transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından biri olan Adama Traore, ara transfer döneminde kendisini Trendyol Süper Lig'de bulabilir. Bu sezon Fulham'ın Manchester City ile oynadığı maçta performansıyla ve hızıyla bir kez daha gündeme gelen yıldız futbolcu, ocak ayında İstanbul devine imza atabilir.

GÜNDEMDE BİR ÇOK İSİM VAR

Trendyol Süper Lig'de aldığı Galatasaray yenilgisine rağmen şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine şimdiden birçok isim gelmeye başladı.

DERBİ SONRASI TRANSFER ZİRVESİ

Siyah-Beyazlı yönetim, Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kadroda yer alan isimlerden verim alamayan yönetim, sağ ve sol kanat bölgeleri için acil eylem planına geçti.

TRAORE GÜNDEMDE

İngiliz basınına göre yönetim, Premier Lig takımlarından Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore için çalışma başlattı. Beşiktaş'ın Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusunu ara transferde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

RIVER PLATE'DEN İKİ OYUNCU RADARDA

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Stoper ve kanat hamleleri planlayan yönetim, 2 ismi radarına aldı. Arjantin basınına göre Beşiktaş, River Plate'in 30 yaşındaki stoperi Paulo Diaz ile ilgileniyor.

Beşiktaş'ın kanat transferi konusunda da Arjantin'den yeni bir hedefi var. Siyah-Beyazlılar'ın yine River Plate'in 23 yaşındaki sağ kanadı Pablo Solari'yi hedefleri arasına eklediği belirtiliyor. 
 



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