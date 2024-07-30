Beşiktaş'ta 7.3 milyon euroluk kriz!

Beşiktaş yönetimi, yüksek maaşlarına rağmen performansları yetersiz kalan Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey ile yollarını ayırmakta zorlanıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta 7.3 milyon euroluk kriz!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2024 09:49
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 12:17
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular, yönetimin başına bela oldu.

Yüksek maaşlarına rağmen düşük performanslarıyla yeni sezon planlamasında yer almayan oyunculardan Vincent Aboubakar, Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey'i uğurlamak isteyen yönetim, futbolcuların gelen teklifleri reddetmesiyle kontenjanda istediği boşluğu açamadı.



FRIEDEL DEVREDE

Futbolcuların yeni tekliflerdeki maaşları düşük bulup mevcut kontratlarına devam etmek isteyince kriz çıktı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, üç futbolcuda toplam 7.3 Euro'ya yakın bir ödeme faturası çıkaracak bu fesihleri imzalamadan yolları ayırmanın çözümünü arıyor.

Yönetim danışmanı olarak gönderilecek oyuncularla ilgilenen Brad Friedel futbolcuların menajerleriyle ortak noktayı bulmak için pazarlıklar yapıyor.

FUTBOLCU MAAŞ(€)
Aboubakar 3.1 milyon
Chamberlain 2.5 milyon
Amartey 1.7 milyon
TOPLAM 7.3 milyon
 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery