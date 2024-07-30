Beşiktaş'ta 7.3 milyon euroluk kriz!

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen oyuncular, yönetimin başına bela oldu.
Yüksek maaşlarına rağmen düşük performanslarıyla yeni sezon planlamasında yer almayan oyunculardan Vincent Aboubakar, Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey'i uğurlamak isteyen yönetim, futbolcuların gelen teklifleri reddetmesiyle kontenjanda istediği boşluğu açamadı.
FRIEDEL DEVREDE
Futbolcuların yeni tekliflerdeki maaşları düşük bulup mevcut kontratlarına devam etmek isteyince kriz çıktı.
Siyah-beyazlı yöneticiler, üç futbolcuda toplam 7.3 Euro'ya yakın bir ödeme faturası çıkaracak bu fesihleri imzalamadan yolları ayırmanın çözümünü arıyor.
Yönetim danışmanı olarak gönderilecek oyuncularla ilgilenen Brad Friedel futbolcuların menajerleriyle ortak noktayı bulmak için pazarlıklar yapıyor.
Yüksek maaşlarına rağmen düşük performanslarıyla yeni sezon planlamasında yer almayan oyunculardan Vincent Aboubakar, Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey'i uğurlamak isteyen yönetim, futbolcuların gelen teklifleri reddetmesiyle kontenjanda istediği boşluğu açamadı.
FRIEDEL DEVREDE
Futbolcuların yeni tekliflerdeki maaşları düşük bulup mevcut kontratlarına devam etmek isteyince kriz çıktı.
Siyah-beyazlı yöneticiler, üç futbolcuda toplam 7.3 Euro'ya yakın bir ödeme faturası çıkaracak bu fesihleri imzalamadan yolları ayırmanın çözümünü arıyor.
Yönetim danışmanı olarak gönderilecek oyuncularla ilgilenen Brad Friedel futbolcuların menajerleriyle ortak noktayı bulmak için pazarlıklar yapıyor.
|FUTBOLCU
|MAAŞ(€)
|Aboubakar
|3.1 milyon
|Chamberlain
|2.5 milyon
|Amartey
|1.7 milyon
|TOPLAM
|7.3 milyon