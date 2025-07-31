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Beşiktaş'ta 2 yeni transfer yedek!

Beşiktaş, Shakhtar Donestk rövanş maçında ilk 11'inde değişikliğe gitti. Siyah-Beyazlılar yeni transferleri David Jurasek ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

calendar 31 Temmuz 2025 20:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 2 yeni transfer yedek!
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Beşiktaş, Avrupa Ligi  2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olacağı karşılaşma öncesi ilk 11'de sürpriz 2 değişiklik kararı aldı.

ORKUN VE JURASEK YEDEK

Siyah-Beyazlı ekip, 2 yeni transferi olan Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kritik rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayacak.

Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle yedek olduğu belirtilirken, Jurasek'in ise teknik ekip kararıyla yedek başladığı aktarıldı. 
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