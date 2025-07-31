Beşiktaş'ta 2 yeni transfer yedek!

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk'e konuk olacağı karşılaşma öncesi ilk 11'de sürpriz 2 değişiklik kararı aldı.
ORKUN VE JURASEK YEDEK
Siyah-Beyazlı ekip, 2 yeni transferi olan Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kritik rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayacak.
Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle yedek olduğu belirtilirken, Jurasek'in ise teknik ekip kararıyla yedek başladığı aktarıldı.
ORKUN VE JURASEK YEDEK
Siyah-Beyazlı ekip, 2 yeni transferi olan Orkun Kökçü ve David Jurasek'i kritik rövanş karşılaşmasında yedek kulübesinde başlayacak.
Orkun Kökçü'nün ağrıları nedeniyle yedek olduğu belirtilirken, Jurasek'in ise teknik ekip kararıyla yedek başladığı aktarıldı.