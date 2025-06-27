Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon transfer edilen Jonas Svensson ile Osayi transferi sonrası çarpıcı bir gelişme yaşandı.
AYRILMA KARARI ALINDI
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Osayi transferi sonrası Jonas Svensson ile yolları ayırma kararı aldı.
KOCAELİSPOR VE KARAGÜMRÜK TALİP
Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu, Kocaelispor ve Karagümrük'ün Svensson'un menajerine fiyat sorduğunu belirtti. Svensson ise İstanbul'da kalmak istiyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 61 maçta sahaya çıkan Svensson, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
AYRILMA KARARI ALINDI
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Beşiktaş, Osayi transferi sonrası Jonas Svensson ile yolları ayırma kararı aldı.
KOCAELİSPOR VE KARAGÜMRÜK TALİP
Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu, Kocaelispor ve Karagümrük'ün Svensson'un menajerine fiyat sorduğunu belirtti. Svensson ise İstanbul'da kalmak istiyor.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 61 maçta sahaya çıkan Svensson, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
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