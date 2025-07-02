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Beşiktaş, Skov Olsen'i gündemine aldı

Beşiktaş, kanat hattını güçlendirmek için Wolfsburg forması giyen Danimarkalı yıldız Andreas Skov Olsen'i gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcu için Alman ekibine teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 02 Temmuz 2025 08:51
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Skov Olsen'i gündemine aldı
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sol beke David Jurasek, forvete ise Tammy Abraham takviyelerini gerçekleştiren Siyah-Beyazlılar, şimdi de kanat hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Siyah-Beyazlılar'ın bu doğrultuda gündemine gelen son isim, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Danimarkalı futbolcu Andreas Skov Olsen oldu. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşme şartlarını araştıran Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi bir teklif sunmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Club Brugge'dan 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer olan Skov Olsen, geçen sezon Bundesliga'da 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Wolfsburg ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Skov Olsen'in piyasa değeri 14 milyon euro.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR



Kulüp performansının yanı sıra Danimarka Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Skov Olsen, şu ana dek milli formayla 39 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş teknik heyetinin, tecrübeli futbolcunun çok yönlü oyun yapısını kadroya önemli bir katkı olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.  

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