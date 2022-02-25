Beşiktaş Sivas'a rötarlı ulaştı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın uçağı rötar yaptı.
Karşılaşma için saat 17.00'de kalkacak uçakla kente gidecek siyah-beyazlıların uçağı Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Siyah-beyazlılar, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından saat 21.00 sularında Sivas'a ulaştı.
Beşiktaş, Sivasspor ile cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
6 EKSİK VAR
Beşiktaş'ın Sivas kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup yer almıyor.
Karşılaşma için saat 17.00'de kalkacak uçakla kente gidecek siyah-beyazlıların uçağı Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Siyah-beyazlılar, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından saat 21.00 sularında Sivas'a ulaştı.
Beşiktaş, Sivasspor ile cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
6 EKSİK VAR
Beşiktaş'ın Sivas kadrosunda Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic, Mehmet Topal, Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup yer almıyor.