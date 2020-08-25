Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Yunan temsilcisi PAOK'a konuk oldu.Toumba Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanan karşılaşma, PAOK'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etme şansını kaybetti. Siyah - beyazlılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.Yunan temsilcisine galibiyeti getiren golleri 7. ve 24. dakikalarda Tzolis ile 30. dakikada Pelkas kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü ise 37. dakikada Cyle Larin kaydetti.PAOK'un 41. dakikada kullandığı penaltıda Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Bernard Mensah'a ilk 11'de görev verdi.Siyah - beyazlıların Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton, Beşiktaş formasıyla ilk maçında penaltıya sebebiyet verdi. Tecrübeli stoper, 40. dakikada gelişen PAOK atağında ceza sahasında yaptığı müdahale ile rakibini yere düşürdü ve hakem Daniele Doveri beyaz noktayı gösterdi.85. dakikada gelişen Beşiktaş atağında top, ceza sahası içinde PAOK'un futbolcusunun eline çarptı ancak İtalyan hakem Daniele Doveri "devam" dedi. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip, pozisyona uzun süre itiraz etti.7. dakikada PAOK 1-0 öne geçti. Sağ taraftan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Giannoulis'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Tzolis filelere gönderdi: 1-024. dakikada PAOK skoru 2-0 yaptı. Bir kez daha savunmanın arkasına atılan topla pozisyona giren PAOK'ta Akpom çizgiye kadar inerek meşin yuvarlağı altı pasa gönderdi. Tzolis vuruşuyla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-030. dakikada skor 3-0 oldu. Beşiktaş savunmasının yaptığı hata sonrasında ani gelişen atakta Tzolis hızla ceza sahasına girerek Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'da müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 3-036. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Larin ceza sahası içinde topu tek vuruşla gole çevirdi: 3-140. dakikada PAOK penaltı kazandı. Welinton'un müdahalesi sonrası penaltı kazanan PAOK'ta 41. dakikada topun başına geçen Akpom'un vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.42. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahanın gerisinden savunmanın arkasına atılan topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Boyd'un altı pasın çaprazından sert vurdu, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.62. dakikada Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone kırmızı kartla tribüne gönderildi.67. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Tzolis'in sert şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.77. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.83. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa kale önünde Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.90+4. dakikada sağ taraftan gelen ortaya ceza sahası içinde Larin kafayla vurdu, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.ToumbaDaniele Doveri, Matteo Passeri, Dario CecconiZivkovic, Michailidis, Varela, Ingason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo (Dk. 44 Limnios), Giannoulis, Tzolis (Dk. 84 Jaba), Pelkas (Dk. 76 Esiti), AkpomErsin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala (Dk. 82 Umut Nayir), Necip Uysal, Atiba, Boyd (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Mensah (Dk. 70 Dorukhan Toköz), N'Koudou, LarinDk. 7 ve Dk. 24 Tzolis, Dk. 30 Pelkas (PAOK), Dk. 36 Larin (Beşiktaş)Dk. 22 Michailidis, Dk. 45+1 Ingason, Dk. 63 El Kaddouri, Dk. 69 Pelkas (PAOK), Dk. 11 N'Sakala (Beşiktaş)