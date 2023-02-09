Beşiktaş, Omar Colley'i transfer etti

Beşiktaş, Omar Colley'in transferi için futbolcunun kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Omar Colley'in transferi konusunda 9 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2024-2025 sezonu sonuna kadar, oynadığı maç sayısı ve aldığı süreye bağlı koşul gerçekleştiği takdirde 2025-2026 sezonu sonuna kadar 1 yıl otomatik uzayacak şekilde Oyuncu ve Kulübü Sampdoria SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Sampdoria SPA Kulübü'ne net 2.300.000 Avro transfer bedeli ödenecektir."



Ara transfer döneminde stoperlerinden Francisco Montero'yu Hamburg'a gönderen Beşiktaş, böylelikle yerini Colley ile doldurmuş oldu. 1.91 boyundaki futbolcu, 2018-19'da Genk'ten Sampdoria'ya 9.25 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



KARİYERİNDE 20 GOL VE 2 ASİST VAR



Futbol kariyerinde Djurgarden, Kuopion Palloseura, Genk ve Sampdoria formaları giyen Omar Colley, 355 resmi maçta çıktı. Gambiyalı futbolcu, toplam 31 bin 290 dakika sahada kalırken 20 gol ve 2 asist üretti. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmada görev yaptı.









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