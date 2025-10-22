21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

Beşiktaş meslek dernekleri iş birliği protokolü imzaladı

Beşiktaş meslek dernekleri, ortak faaliyetler yürütülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

calendar 21 Ekim 2025 23:30 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 02:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş meslek dernekleri, ortak faaliyetler yürütülmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.

Taksim'de İstanbul Barosunun teras katında düzenlenen organizasyona Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyesi Zahide Esra Sayın'ın yanı sıra Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Tıbbiyeliler Derneği, Beşiktaşlı Pilotlar Derneği, Beşiktaşlı Mimar Mühendis ve İş İnsanları Derneği ile Türk Hava Kartalları üyeleri katıldı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, sektör derneklerinin siyah-beyazlı kulübe fayda sağlayacağını belirterek, "Beşiktaş adına çok önemli bir kazanç olduğunu düşündüğüm bir organizasyon. Beşiktaş'ın birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Birlik ve beraberliği sağlayacak en önemli yapılar dernekler. Beşiktaş'a ulaşmak için bir takım organizasyonlara ihtiyaç var. Sektör dernekleri Beşiktaş için çok önemli ve değerli. Gerçek sektör örgütlerini doğru yapılanmalarla Beşiktaş'a fayda sağlayacak organizasyon haline getirirsek karşılığını hep beraber görürüz. Takım olmayan hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Camianın takım olmaya ihtiyacı var. Birbirini aşağı çeken değil, birbirine omuz veren, doğru işleri ön plana getiren yapılara dönüşüyor olmamız lazım. Bu tarz doğru organizasyonları destekleyeceğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diye konuştu.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen de meslek grupları olarak siyah-beyazlı kulübe destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından dernekler iş birliği protokolünü imzaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
