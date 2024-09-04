Beşiktaş, Mario transferini açıkladı

Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş, Mario transferini açıkladı
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04 Eylül 2024 20:06
Son güncelleme 04 Eylül 2024 20:36
Beşiktaş, Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Joao Mario'nun satın alma opsiyonuyla birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Benfica kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Joao Mario'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.

Portekizli futbolcu için bir video paylaşan Beşiktaş, videoda ise, "Joao Mario giriş yaptı. Beşiktaş'a hoş geldin Mario." ifadelerini kullandı.







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