Beşiktaş - Lausanne: 11'ler





Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Show TV'den canlı olarak yayınlanacak.



Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.



Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.



11'LER



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Taylan Bulut, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham



Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Oyedeji, Diakite.







Beşiktaş , UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek.Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Show TV'den canlı olarak yayınlanacak.Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek. Kehlet'nin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek.Turun ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, rakibini mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Taylan Bulut, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

BEŞİKTAŞ, BU SEZON KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynadığı tüm karşılaşmalarda gol yedi.

Bu sezon 5'i Avrupa kupaları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 6 maçta mücadele eden Beşiktaş, sırasıyla şu sonuçları aldı:

UEFA Avrupa LigiBeşiktaş-Shakhtar Donetsk2-4

UEFA Avrupa LigiShakhtar Donetsk-Beşiktaş2-0

UEFA Konferans LigiSt. Patrick's-Beşiktaş1-4

UEFA Konferans LigiBeşiktaş-St. Patrick's3-2

Trendyol Süper LigBeşiktaş-ikas Eyüpspor2-1

UEFA Konferans LigiLausanne-Beşiktaş1-1

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

BEŞİKTAŞ, KAZANIRSA ADINI LİG AŞAMASINA YAZDIRACAK

Beşiktaş, play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne'ı elemesi durumunda lig aşamasından yoluna devam edecek.

Siyah-beyazlılar, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenen organizasyonda daha önce bir kez mücadele etti. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda yer aldığı Konferans Ligi'nde eski formatta gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Beşiktaş'ın Lausanne karşısında alacağı olası bir yenilgi sonrasında ise siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına veda edecek.

SOLSKJAER'İN İSVİÇRE EKİPLERİNE ŞANSI TUTMUYOR

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in, İsviçre temsilcilerine rakip olduğu karşılaşmalarda galibiyeti bulunmuyor.

Molde, Manchester United ve Beşiktaş ile toplamda 4 kez İsviçre takımlarıyla karşılaşan Solskjaer, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Molde'yi çalıştırdığı dönemde Basel'e rakip olan Norveçli çalıştırıcı, 1-1'lik beraberlik ve 1-0'lık yenilgiyle sahadan ayrıldı. Daha sonra Manchester United'da olduğu dönemde Young Boys ile karşılaşan Solskjaer, 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Son olarak Beşiktaş ile Lausanne deplasmanında boy gösteren Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'lik sonuçla berabere kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Lausanne ile oynanacak rövanşta İsviçre takımları karşısındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

TAYFUR BİNGÖL VE EMRECAN TERZİ AYRILDI

Beşiktaş'ta Lausanne ile oynanan ilk maçın ardından iki oyuncu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl, Süper Lig'in yeni ekiplerinde Kocaelispor'a imza attı.

Sol bek Emrecan Terzi ise 1. Lig temsilcisi Serikspor'a kiralık olarak transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın listesinde Jean Onana ile Alex Oxlade-Chamberlain yer almıyor.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde: