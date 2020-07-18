Beşiktaş Japon stoperle anlaştı iddiası!

Beşiktaş'ın savunmanın ortasına Japon stoper Maya Yoshida'yı transfer etmek için temaslarını sıklaştırdığı iddia edildi.

Beşiktaş Japon stoperle anlaştı iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2020 00:18
Yeni sezon transfer harekatını sürdüren Beşiktaş'ın savunma için sürpriz bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Siyah beyazlı takımın Japon stoper Maya Yoshida ile temas halinde olduğu TRTSpor tarafından iddia edildi. İtalya'da Sampdoria forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Maya Yoshida'nın durumuyla ilgili görüşmeler yapıldığı ve tarafların prensip anlaşması yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Bu sezon devre arasında Sampdoria'ya kiralanan ve 9 maça çıkan Japon stoper, sezonun ilk yarısında da Southampton formasını 11 kez giymişti.

31 yaşındaki oyuncu daha önce Avrupa'da Hollanda'nın Venlo takımında oynaduktan sonra uzun süre Southampton kadrosunda bulunan Yoshida'nın Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için