Beşiktaş'ın istediği Jed Wallace için açıklama

İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Milwall'ın kadrosunda bulunan Jed Wallace'ın ismi son dönemde Beşiktaş ile anılıyor.



Son olarak İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile bir başka Championship ekibi Nottingham Forest ilgileniyor. Hatta Beşiktaş'ın Wallace'ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak içn Bosman kuralları çerçevesinde ön protokol teklif ettiği de Sky Sports'un iddialarındandı.



Wallace hakkındaki iddialar takımın teknik direktörüne de soruldu. Milwall'ın FA Kupası'nda cumartesi günü Crystal Palace'ı ağırlayacağı maç öncesindeki basın toplantısında soruları yanıtlayan teknik direktör Gary Rowett, kimin ne yaptığıyla ve hangi haberlerin doğru hangi haberlerin yanlış olduğu ile ilgilenmediğini söyledi.



"JED'İN TAKIMDA KALMASINI İSTİYORUZ"



Jed Wallace'ın kendileri için çok önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Rowett, "Onunla kontrat uzatmak isteğimizi çok erkenden belli ettik ve bir sözleşme teklifi yaptık. Fakat sözleşmesi biten her oyuncunun kendisine gelecek teklifleri görme hakkı var. Bence bizim de bulunduğumuz durum bu. Ama eğer bizim için çok değerli bir oyuncunun bizden sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını öğrenirsek, devre arasındaki teklifleri de değerlendirmeye alabiliriz. Ama bizim niyetimiz bu değil. Jed'in takımda kalmasını istiyoruz." dedi.



Milwall'daki 6. sezonunu geçiren Jed Wallace, kanat pozisyonlarında görev yapıyor. 27 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon şu ana kadar 22 resmi maçta 5 gol 6 asist ile mücadele etti.







