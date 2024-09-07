Beşiktaş'ın ilgilendiği stoperler Roma'da buluştu

Beşiktaş'ın ilgilendiği iki stoper, Roma'ya transfer olurken, savunma hattını Uduokhai ve Gabriel Paulista ile güçlendirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'ın ilgilendiği stoperler Roma'da buluştu
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07 Eylül 2024 11:57
Son güncelleme 07 Eylül 2024 12:16
Beşiktaş'ın stoper gündeminde olan iki isim de Roma'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ın ilgilendiği savunma oyuncusu Mats Hummels, transferin son saatlerinde Roma'ya imza attı. İtalyan ekibi, daha önce de yine Beşiktaş'ın ilgilendiği İspanyol stoper Mario Hermoso'yu kadrosuna katmıştı. Böylece transfer sezonunun başından bu yana Beşiktaş'ın ilgilendiği iki oyuncu Roma savunmasında buluşmuş oldu.

Beşiktaş, bu alanını Augsburg'dan Felix Uduokhai ve Atletico Madrid'den Gabriel Paulista ile doldurmuştu.

PERFORMANSLARI

Mats Hummels, Borussia Dortmund kariyerinde 508 maçta 38 gol, 23 asistlik performans sergilemişti. 

Hermoso ise, Atletico Madrid'de 174 maçta 10 gol, 6 asist yapmıştı.


 


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